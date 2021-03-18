«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз Ильи Казакова на игру плей-офф Лиги Европы 18 марта

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Олимпиакос».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.69.



«Здесь предлагаю взять ТБ (2,5). В первой игре было забито очень много мячей. Ну и вообще мы видим, что «Арсенал» – команда, которая играет как на качелях против греков.



Они встречаются достаточно часто. У «канониров» пять побед и пять поражений. Результативность в этих противостояниях составляет в среднем три мяча за игру. Ставка «обе забьют» играет в 70% случаев. Восемь из десяти встреч были верховыми.



Предположу, что сейчас команды забьют более двух мячей. «Олимпиакос» после первой игры шансов на выход в четвертьфинал не имеет, но постарается сыграть в атакующий и веселый футбол. «Олимпиакос» – команда эмоциональная в этом сезоне. Несмотря на это, она пропускает практически в каждом матче. Поэтому я жду веселья и голов», — сказал Казаков.