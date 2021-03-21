«Рома» – «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А 21.03.2021

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Рома» – «Наполи».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.



«Встреча римлян и неаполитанцев интересна ещё и потому, что они делят пятую строчку. У обеих команд по 50 очков в активе. Их отставание от «Аталанты» с позиции выше почти минимальное – два балла. Так что обе команды претендуют на то, чтобы войти в первую четвёрку Серии А. «Рома» оттуда недавно вылетела, а «Наполи» надолго там в этом сезоне не задерживался вовсе.



Игра также важна для обоих тренеров, под которыми в этом сезоне шатаются кресла. Если Фонсека возродил доверие к своей кандидатуре, выйдя в четвертьфинал Лиги Европы, то вот Гаттузо без подобных успехов у «Наполи» рискует остаться без работы почти в каждом туре. Выиграй «Рома» в этом матче с большим счётом – и, возможно, «Наполи» останется без тренера.



Кстати, та самая Лига Европы может плохо повлиять ещё и на «Рому». Всё-таки она две недели подряд проводила встречи с «Шахтёром», в которых хоть и выиграла, но всё равно потратила немало сил. Между ответным матчем с донецкой командой и встречей с неаполитанцами у «Ромы» пройдёт всего три дня. Это наверняка скажется на её активности.



В общем, я точно победителя гадать здесь не стану, шансы обеих команд примерно равны, так же, как и их позиции в Серии А. Я предложу поставить на количество голов, которых, по моему мнению, будет немного. Всё-таки слишком дорогим для них обоих может оказаться проигрыш, так что жду от них скорее закрытого футбола.



Моя ставка в этой игре – тотал голов меньше трёх».