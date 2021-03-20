«Кёльн» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Германии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Кёльн» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: гол в первые 25 минут за 1.90.

«Встретятся клубы из разных частей таблицы, имеющие проблемы со стабильностью. Дортмундцы располагаются на пятой строчке Бундеслиги, набрав 42 очка, а «козлы» занимают 14-е место с 22 очками на счету. Я считаю, что в этом поединке забитые мячи не заставят себя долго ждать.



Моё внимание зацепили два последних тура в исполнении нынешних соперников. Обе команды действовали чересчур активно в первые минуты с явным намерением забить быстрый гол. Это может повлиять не только на результативность первого тайма, но и на характер игры в целом. Думаю, и в третий раз подряд «Кёльн» и «Боруссия» начнут матч с активности в атаке. Учитывая то, что обороной ни одна из сторон сейчас не блещет, можно сделать ставку на гол до 25-й минуты».