«Кёльн» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Германии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Кёльн» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: гол в первые 25 минут за 1.90.
«Встретятся клубы из разных частей таблицы, имеющие проблемы со стабильностью. Дортмундцы располагаются на пятой строчке Бундеслиги, набрав 42 очка, а «козлы» занимают 14-е место с 22 очками на счету. Я считаю, что в этом поединке забитые мячи не заставят себя долго ждать.
Моё внимание зацепили два последних тура в исполнении нынешних соперников. Обе команды действовали чересчур активно в первые минуты с явным намерением забить быстрый гол. Это может повлиять не только на результативность первого тайма, но и на характер игры в целом. Думаю, и в третий раз подряд «Кёльн» и «Боруссия» начнут матч с активности в атаке. Учитывая то, что обороной ни одна из сторон сейчас не блещет, можно сделать ставку на гол до 25-й минуты».
- 21 марта 2021
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