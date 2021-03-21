«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на 3-й матч серии Кубка Гагарина-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 3-й матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.74.

«Напомню, что в первом матче в Москве победил «Локомотив» (2:0). А во второй игре ЦСКА взял убедительный реванш (4:1).



Но всё равно я вижу, что обе команды играют от обороны, сушат матч и ждут ошибок соперника. Поэтому из трендов тут – тотал меньше и даже «одна из команд не забьёт гол».



А в целом это серия очень равных команд. Это видно даже по броскам (25-26, 31-29). Хотя ЦСКА получше играет на вбрасываниях, но «Локомотив» блокирует больше бросков.



Конечно, важный фактор серии – блестящая игра голкипера «Локомотива» Эдварда Паскуале. С другой стороны, Максим Шалунов и компания с ним блестяще справились во второй встрече.



Я бы в третьем матче серии взял кэф 2.74 на то, что тотал в этом матче в основное время будет меньше 5,5, а победу одержит ЦСКА, который и поведёт в этой дуэли второго раунда. Главный риск моей ставки в том, что серия может уйти в дополнительное время. А так я бы поверил в успех «армейцев».