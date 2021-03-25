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Испания — Греция: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022

Испания — Греция: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Греция в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: победа Испании с форой (-2.5) за 2.43.

«Испанская сборная продолжает постепенную перестройку. Но мы уже видели, что и новая команда может добиваться серьёзных результатов. Победу над Германией 6:0 ещё долго не забудут. Интересно, что в новом составе всего один игрок мадридского «Реала» — это восстановившийся Серхио Рамос. Зато много ярких, перспективных футболистов. Главное, что смена поколений не влияет на изменение стиля. Новые игроки, которые в большинстве своём прошли молодёжную сборную, достаточно легко встраиваются. Футбол схож. А они приходят с духом победителя, потому что молодёжная сборная Испании собирает большое количество титулов.

Греция сейчас, наверное, даже к середнякам в Европе не относится. Очень бледно выглядит команда, мало известных персонажей. Фортунис — чуть ли не самый известный. Отбор к Евро не удался. Хотя победа над Боснией выделяется, но другие результаты были слабыми.

Думаю, обновленная испанская команда сейчас голодна до побед, многие хотят о себе заявить, поэтому не будут сушить игру, даже если поведут в счёте.

Моя ставка — победа Испании с форой (-2,5) мяча», — сказал Титов.

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В пяти из шести последних матчей сборная Испании забивала не более одного мяча.
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