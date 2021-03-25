Испания — Греция: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Испания — Греция.



Ставка: индивидуальный тотал Испании больше 2.5 гола за 1.88.



«Здесь будет ожесточённая борьба за второе место в группе (которое, скорее всего, займёт Швеция). Но первые матчи Испания играет против удобных соперников: Греции, Грузии, Косово.



Думаю, проблем у фаворитов не возникнет. Они должны уверенно набрать 9 очков.



Но так как вторая игра у них не против какого-то сильного соперника, то силы беречь будет некуда. Поэтому, скорее всего, сыграет основной состав.



Надеюсь, что на поле выйдет Педри, молодой футболист из «Барселоны», который сочетает в себе качества Хави и Иньесты. Это открытие испанского футбола. Мне кажется, ему должны дать шанс. Я бы хотел, чтобы он появился в стартовом составе и проявил себя.



Также должен появиться (и отметиться голами) Мората, так как альтернативы ему нет.



Исходя из этого, думаю, что Испания забьет больше 2.5 гола. Вопрос только в том, пропустит ли?», — сказал Мор.

Испания — Греция. Прогноз на матч: Луис Энрике и Альваро Мората не найдут решения В пяти из шести последних матчей сборная Испании забивала не более одного мяча.