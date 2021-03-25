Испания — Греция: прогноз Александра Вишневского на игру отбора ЧМ-2022 25 марта

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к чемпионату мира — 2022 Испания — Греция.



Ставка: победа Испании со счётом 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.13.



Для болельщиков сборной Испании возвращение национальной команды — это большая радость, потому что в прошлой игре Испания была хороша как никогда — 6:0 победа над сборной Германии. Впечатляет не столько счёт 6:0, сколько качество игры команды Луиса Энрике. Счёт 22-2 по количеству ударов в створ ворот говорит сам за себя. Испанцы просто вкатали в асфальт немцев, но до этого в трёх матчах Испания не могла победить, причём даже было поражение от Украины.



Какая сборная Испании — настоящая? Та, которая проехалась катком по немцам, или та, которая не могла выиграть три матча подряд при довольно невнятной игре?



«Интересно, какая из этих двух Испаний будет больше похожа в матче со сборной Греции? Мне кажется, что Испания будет не в своём оптимальном и сильнейшем состоянии. Более четырёх месяцев команда вообще не собиралась. Футболисты не чувствуют себя единым коллективом. Обычно сборная Испания, как и другие гранды, свои лучшие матчи показывает под конец сборов. Сейчас из-за коронавируса команды играют по три матча подряд, и только в третьем матче команды, как правило, показывают всю свою мощь. Первые матчи обычно невнятные.



Вряд ли сборная Испании забьёт грекам какое-то астрономическое количество мячей. Вряд ли будет результативный футбол, тем более что Греция — это низовая команда. Я был впечатлён, увидев, какая разница мячей у греков была в Лиге наций в шести матчах: 6-1. То есть за шесть матчей греки забили шесть голов и один пропустили. При таких средних соперниках у Греции такая низкая результативность.



Кроме того, у сборной Испании травмирован Жерар Морено. Это именно тот нападающий, который сейчас в самой лучшей форме. Мне казалось, что именно на его результативность и стоит надеяться Испании. Когда я увидел, что Морено травмирован, то подумал, что голов будет немного. Морено сейчас — лучший нападающий сборной Испании. В «Вильярреале» он также показывает очень хорошую игру. Казалось, что, получив вокруг себя таких партнёров по сборной Испании, он во всей красе себя проявит. Но оказалось, что только к третьей игре сможет восстановиться от травмы, а с греками он точно не сыграет.



Ещё также не сыграет Серхио Рамос, что также ослабевает атакующий потенциал испанцев. Мне кажется, что в этом матче не будет результативная победа Испании, где-то 2:0, 3:0. Вот такие вот ожидания сложно облечь в ставки. С форами тут играться бессмысленно. Линия составлена хорошо, поэтому коэффициенты адекватные. Можно поставить на победу Испании через тотал меньше 3,5 мяча, можно поставить на сухую победу, которая оценивается коэффициентом 1,65.



Мультисчёт 1:0, 2:0 или 3:0 оценивается кэфом 2,13. Именно последнюю ставку я и выберу, которая намного интересней ставки на сухую победу. Какой счёт перестает быть выигрышным? Ну, 4:0 я ещё могу представить, а вот 5:0 или 6:0 — это вряд ли. Именно по соотношению коэффициента и вероятности выигрыша меня и привлекла эта ставка», — сказал Вишневский.

Испания — Греция. Прогноз на матч: Луис Энрике и Альваро Мората не найдут решения В пяти из шести последних матчей сборная Испании забивала не более одного мяча.