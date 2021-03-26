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Бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прогноз реванш 27 марта 2021, ставки и коэффициенты

Бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прогноз реванш 27 марта 2021, ставки и коэффициенты
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Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени. Поединок пройдёт в рамках бойцовского вечера «Битва на скале». Ориентировочное начало – 00:15 мск 28 марта.

По оценке букмекеров, фаворит боя – Диллиан Уайт. Поставить на его победу в бою-реванше можно с коэффициентом 1.35, это примерно 67%. Сделать ставку на то, что и во второй раз победа останется за Поветкиным, можно с коэффициентом 3.35 (29%). На ничью эксперты предлагают коэффициент 24.00 (4%).

Бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». Кроме того, все бои турнира можно будет смотреть на стриминговом сервисе DAZN. В конце августа 2020 года Поветкин в Великобритании нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав временный пояс WBC. Уже 21 ноября боксёры должны были встретиться вновь, но реванш не состоялся из-за того, что Александр Поветкин заболел коронавирусом. Бой перенесли на 30 января, а затем его сдвинули на март.

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