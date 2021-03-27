Поветкин — Уайт: прогноз Николая Валуева на бой 27.03.2021

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Александр Поветкин – Диллиан Уайт в тяжёлом весе, на кону которого будет стоять титул временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Ставка: победа Поветкина за 4.12.

«Немного остаётся до матча-реванша между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.



Бой пройдёт в Гибралтаре, запредельный интерес к этому поединку подогревается тем, что это уже вторая встреча боксёров. Напомню, что в первой встрече Уайт потерпел оглушительное поражение нокаутом. Думаю, что он сделал работу над ошибками, чего не скрывает. Он предельно собран, для него настал момент истины, потому что победа над Поветкиным, безусловно, открыла бы для него двери в топовый дивизион. Он будет всячески пытаться восстановить свое реноме.



Давайте попробуем представить, как будет проходить поединок. Разница в габаритах вновь будет на стороне Уайта, он будет этим активно пользоваться. Скорее всего, он предпримет активную позицию по отношению к Александру. Он будет пытаться завоевывать центральное пространство ринга и действовать оттуда. В первом бою он это доказал, но после нескольких раундов расслабился, пропустил удар — и бой был закончен. Как будет в этот раз, вообще невозможно предположить. К сожалению, время не на стороне Саши, поэтому Диллиан, скорее всего, будет многоударен, но при этом предельно собран.



Посмотрим, как закончится поединок. Саша Поветкин мой друг, я очень хочу, чтобы он победил, но у Уайта сохраняется большое количество вариантов для того, чтобы в этом бою одержать победу.



Давайте пожелаем Поветкину удачи в этом бою. Это очень важно – наше незримое присутствие Саше обязательно понадобится. Любите бокс, смотрите бокс».