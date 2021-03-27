Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Александр Поветкин — Диллиан Уайт.



Ставка: тотал меньше 6.5 раунда за 2.02.

«Привет-привет всем любителям бокса и единоборств. У нас тут повторный поединок намечается Поветкина и Уайта. Поветкин — красавец, выстоял в непростом бою и после двух нокдаунов поднялся и уронил британца. Но что-то мне подсказывает, что во второй раз такого не будет.



Ни в коем случае не хочу предсказывать исход этого боя, тут все 50 на 50. Саша много джебов в прошлом бою пускал, но урон сильный не получал, а сам отвечал неплохо. Было видно по тому поединку — оба бойца заряжены на досрочную победу. Тут думаю не будет длинной дистанции, по голове знатно один или другой отвесит, не будут затягивать.



Тем более уже они встречались, боятся друг друга не так сильно будут. У того и другого есть в арсенале хороший поставленный удар. Думаю, здесь максимум шесть раундов мы увидим. Предлагаю поставить на тотал меньше 6.5 раундов, но, конечно, будут болеть за нашего парня, надеюсь, что он отправит британца спать».