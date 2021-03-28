Россия — Франция: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу молодёжного Евро-2021

28 марта в матче 2-го тура группового этапа молодёжного Евро-2021 сыграют сборные России и Франции. Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании Bettery к этому событию!



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