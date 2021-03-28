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Украина — Финляндия: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022

Украина — Финляндия: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Украина — Финляндия во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

«Украина здорово сыграла против французов (1:1 на выезде). Новая тактика была, новая расстановка у Андрея Шевченко. Хотя были травмы — отсутствовали Ярмоленко и Степаненко.

Сейчас украинцы дома сыграют со сборной Финляндии. Финны свой матч сыграли вничью 2:2 с боснийцами. Сначала проигрывали, потом выигрывали, но в итоге ничья.

В этой группе есть однозначный фаворит — Франция. Но в первом туре никто не выиграл. Казахстан первый тур пропускал. Сейчас ему играть с французами, и там чемпионы мира, наверное, свои очки возьмут. А что касается Украины и Финляндии, то между этими сборными пойдёт борьба за второе место. Очень важны домашние матчи.

Вряд ли Украина с открытым забралом побежит на Финляндию. Нужно сдерживать Теэму Пукки. А у финнов нет основного голкипера — Лукаша Градецки. Это большая потеря, хотя Йоронен вроде неплохой кипер — взял пенальти от Пьянича в стартовой игре.

Финны, скорее всего, приедут с задачей не проиграть. Поэтому будет тесный футбол, вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей. Мой прогноз «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.70».

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