Россия U21 — Франция U21: прогноз Егора Титова на матч Евро-2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия U21 — Франция U21 во 2-м туре группового турнира молодежного чемпионата Европы.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.

«Отличную игру показала наша молодежка в стартовом матче Евро-2021, результат шикарный. Нужно стараться продолжать в том же духе. Надеюсь, победа 4:1 над Исландией не слишком расслабит команду Галактионова, не заставит ее почивать на лаврах. Главные матчи все-таки впереди.



Сейчас предстоит матч с очень мощными французами, причем во всех отношениях. Франция очень зла после поражения в стартовом матче от датчан. Конечно, она выйдет с одной мыслью — выиграть у России. Команда классная, футболисты в большинстве своем выступают в Лиге 1 французского чемпионата. Некоторые ребята уже выходили за основную сборную, тот же Камавинга даже забивал за нее. Соперник очень тяжелый.



России нужно правильно выстроить игру. Думаю, на рожон лезть не стоит. Важно грамотно отыграть в обороне, создать плотность на своей половине поля, при этом, уверен, будет очень много возможностей, чтобы выбегать в контратаку. У нас команда быстрая, бегущая, свои шансы обязательно будут. Тем более Захарян, Макаров в отличной форме, и Чалов показал, что готов быть лидером. Но главное — не забывать про оборону. Ни в коем случае нельзя пропустить быстрый мяч.



Я думаю, что игра в большей степени будет на результат. Не думаю, что команды ввяжутся в обмен ударами. Поэтому предположу, что будет забито не более двух мячей».