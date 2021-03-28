Россия — Франция: прогноз Владислава Турова на матч молодёжного Евро-2021

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч молодёжного Евро-2021 Россия U21 – Франция U21.

Ставка: ИТБ 2.5 жёлтой карточки сборной России за 1.82.

«После победы в первом туре у молодёжки России появился отличный шанс на выход из группы, но для этого нужно постараться добыть результат с французами. В матче с Исландией россияне играли достаточно заряжено на результат, но при этом достаточно грязно. Все-таки четыре жёлтые карточки против не самой техничной сборной Исландии – это очень много. В любом случае победителей не судят, есть результат, и это самое важное.



Молодёжка Франции по именам одна из самых сильных сборных на ЧЕ. Однако в первом туре французы уступили датчанам и теперь рискуют даже не выйти из группы. Чтобы полностью не утратить шансы на выход в плей-офф, французам нельзя проигрывать и смотреть на результаты параллельного матча в группе, а лучше выигрывать в оставшихся двух турах.



Матч будет обслуживать Гильермо Куадра Фернандес, не самый щедрый на карточки представитель Испании. Однако нужно учитывать, что матчей на международной арене у него очень мало.



Очень непростой матч предстоит для сборных. У французов более звёздный и техничный состав, поэтому россиянам будет непросто играть без нарушений правил. Российская молодёжка от трёх жёлтых карточек получала в матчах с менее сильными и звёздными сборными. В общем ожидаю самоотверженной игры от подопечных Галактинова и, как минимум, три жёлтые карточки от его подопечных».