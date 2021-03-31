Босния — Франция: прогноз Максима Калиниченко на игру 3-го тура отбора ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Босния — Франция.



Ставка: ТБ 2.5 гола за 2.05.



«Французы, которые за две игры набрали четыре очка, едут в гости к боснийцам, которые провели одну игру и набрали одно очко. Таким образом, Франция сейчас является лидером их группы, а Босния и Герцеговина идет в аутсайдерах, сыграв меньше матчей.



Французы в первом матче не смогли взять три очка у Украины, сыграли они вничью – 1:1. А вот после этого Франция без особых трудностей разобралась с Казахстаном. Правда, изобилия голов от команды Дешама мы не увидели – скромные 2:0.



А вот Босния и Герцеговина в своем пока единственном матче в рамках этого отбора сыграла вничью с Финляндией — 2:2. Не знаю, как трактовать этот результат – как успех или неудачу. Во всяком случае, пока финны не проигрывали в этом отборе, так что можно их считать непростым соперником.



Как команда, Босния мне кажется достаточно крепкой. Французам, которые будут играть не дома, будет нелегко в этой встрече. А вспоминая малую результативность Франции в игре с Казахстаном, кажется, что у боснийцев есть определенные шансы в этой игре.



Я считаю, что Босния отдаст больше пространства и свободы французам, нежели чем казахи. Сопротивление она такому сильному сопернику обязательно попытается оказать. Но Франции нужна уверенная победа с большим количеством голов. Пока она статус одной из сильнейших сборных мира на этом отборе не подтвердила.



Ожидаю, что французы забьют больше двух голов. Хотя и наверняка они пропустят, минимум один мяч. В общем, тут тяжело точно прогнозировать исход поединка. Франция в обоих предыдущих матчах доминировала, однако забить много не смогла, а одну игру и вовсе закончила вничью.



Думаю, у Франции наверняка будет намного лучше дела обстоять с реализацией в этой встрече. Ставлю на тотал голов больше 2.5», — сказал Калиниченко.