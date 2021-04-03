«Боруссия» Д — «Айнтрахт»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги сезона-2020/21 «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.96.

«Это ключевая игра тура с точки зрения борьбы за место в Лиге чемпионов. Напомню, что «Боруссия» сейчас занимает пятое место и в Лигу чемпионов не попадает, несмотря на очень сильный состав.



«Айнтрахт» занимает четвёртую строчку, опережая «Боруссию» на 4 очка. Именно на «Айнтрахт» коллективы снизу будут вести охоту, потому что вытеснить из зоны Лиги чемпионов «Баварию» и «РБ Лейпциг» нереально, «Вольфсбруг», идущий на третьем месте, имеет солидный отрыв, а вот «Айнтрахт» пока что достижим. Безусловно, игра в Дортмунде будет ключевой именно с этой точки зрения. Если «Боруссия» не выигрывает у «Айнтрахта», то ее шансы пробиться в Лигу чемпионов становятся очень низкими. Это очень важно с точки зрения трансферной политики – если «Боруссия» в Лигу чемпионов не попадёт, то с огромной вероятностью Холанд команду покинет. Понятно, что даже попав в Лигу чемпионов, «Боруссия» не факт, что сохранит Холанда, на которого позарились практически все топ-клубы, но пробиться в Лигу чемпионов очень важно.



Это самый главный матч для дортмундцев этой весной, потому что победив в нем, они окажутся на расстоянии всего лишь одного очка от «Айнтрахта», и смогут зацепиться за четвертую строчку. В пользу дортмундцев говорит то, что исторически «Боруссия» дома «Айнтрахт» обыгрывает всегда. Последние 8-9 сезонов «Боруссия» непременно дома обыгрывала «Айнтрахт». Но не будем забывать, что «Айнтрахт» находится в великолепной форме – в десяти последних турах всего одно поражение.



«Айнтрахт» демонстрирует очень впечатляющий и результативный футбол. Но «Боруссия» должна собраться и выиграть этот матч. Моя ставка – победа «Боруссии» и обе забьют за 2.96».