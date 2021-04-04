«Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Фулхэм».
Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.70.
«Двухнедельная пауза была очень кстати для «Фулхэма». «Дачники» на хорошем уровне провели последние пару месяцев, но на последние две игры сил моральных и физических уже не хватило. Думаю, они должны вновь собраться и продолжить движение наверх – до спасительного 17-го места уже всего ничего.
Ну, а «Вилла» в последнее время сникла, и не факт, что мы в этом сезоне её ещё увидим в лучшем свете. Одна победа в последних шести турах, один забитый мяч в последних четырёх. Грилиш, возможно, и вернётся на поле в воскресенье, но его снова стали терзать разговорами о переходе в топ-клуб.
Предположу, что более высокая мотивация позволит гостям здесь как минимум не проиграть».
- 4 апреля 2021
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:17
- 3 апреля 2021
-
21:25
-
21:00