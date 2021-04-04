«Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Фулхэм».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.70.

«Двухнедельная пауза была очень кстати для «Фулхэма». «Дачники» на хорошем уровне провели последние пару месяцев, но на последние две игры сил моральных и физических уже не хватило. Думаю, они должны вновь собраться и продолжить движение наверх – до спасительного 17-го места уже всего ничего.



Ну, а «Вилла» в последнее время сникла, и не факт, что мы в этом сезоне её ещё увидим в лучшем свете. Одна победа в последних шести турах, один забитый мяч в последних четырёх. Грилиш, возможно, и вернётся на поле в воскресенье, но его снова стали терзать разговорами о переходе в топ-клуб.



Предположу, что более высокая мотивация позволит гостям здесь как минимум не проиграть».