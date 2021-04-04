«Ростов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ 04.04.2021

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» в рамках 24-го тура РПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 1.62, победа «Спартака» за 2.11.
«В этой игре я ожидаю очень много борьбы. Валерий Карпин умеет настраивать команды на свой бывший клуб, поэтому здесь будет вестись борьба за каждый сантиметр поля. Основной мой прогноз – тотал больше 5.5 жёлтой карточки. Я абсолютно уверен, что это пройдёт.
Что касается игры, то «Спартак» сейчас находится в лучшем состоянии. Если бы не было паузы на сборные, то я вообще бы рекомендовал «Спартак» брать не задумываясь. На пользу команде идёт то, что не ездили в сборные нападающие, за исключением Соболева. Думаю, что Крал и Зобнин тоже уже поправятся. Даже если кто-то один из них, то в паре с Умяровым это будет хорошая связка. Есть вопрос по Мозесу, но в целом состав боевой, состав сильный. Думаю, что кураж не прошёл.
«Ростов» до сих пор не может прийти в себя после того, как команду покинули те, кто в атаке создавал весь креатив: Еременко, Ионов, а до этого Шомуродов. Вся надежда на габаритного Соу, но Джиго и Джикия с ним справятся.
Я практически уверен, что «Спартак» победит. Если даже будет равная игра до конца, то своё слово скажет Промес, который в одиночку может кого-то накрутить, сделать передачу, забить гол. Это сильный козырь у «Спартака».
Если объективно смотреть, убрать то, что я болею за «Спартак», то пусть и в упорной борьбе, но «Спартак» победит. Думаю, это хороший вариант».
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