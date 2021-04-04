«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико».



Ставка: ничья за 3.20.

«Действующий победитель Лиги Европы уже традиционно ведёт борьбу за самые высокие места в Ла Лиге, при этом уже покинул розыгрыш Лиги чемпионов, уступив дортмундской «Боруссии» на стадии 1/8 финала. В чемпионате Испании «Севилья» за 28 туров смогла добыть 17 побед и четыре раза сыграла вничью, что принесло 55 очков и четвертое место. Следом за победой над «Бетисом» (1:0) и «Эльче» (2:0) хозяева сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1).



«Атлетико» пока удерживает первую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «матрасников» 20 побед и шесть мирных исходов, что принесло 66 очков и четыре пункта отрыва от «Барселоны».



Уже традиционно сегодня на поле выйдет самая лучшая линия обороны в Испании, которая пропускала всего 18 раз. Нельзя не вспомнить, что столичный клуб также потерпел фиаско в Лиге чемпионов, где не смог справиться с лондонским «Челси».



Я считаю, что этот матч будет одним из самых интересных в воскресенье. Если в субботу верх одержит «Реал», то вся команда будет болеть за хозяев этого поединка.



Мне кажется, что могущество «Атлетико» заканчивается. Хотим мы или нет, но Симеоне уже много лет и могущество его команды немного растерялось. Я считаю, что сегодня «Севилья» сможет отобрать очки у лидера, что создаст привлекательную интригу в Примере».