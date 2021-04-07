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«Сочи» — «Локомотив»: трансляция матча 7 апреля, смотреть онлайн, по какому телеканалу

«Сочи» — «Локомотив»: трансляция матча 7 апреля, смотреть онлайн, по какому телеканалу
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7 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.15, а успех москвичей оценён экспертами в 2.71. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

Букмекеры считают, что матч четвертьфинала Кубка России «Сочи» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Проход «Сочи» идёт за 2.00, проход «Локомотива» — за 1.90.

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