«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Атлетик».
Ставка: победа «Атлетика» в один мяч или ничья за 1.98.
«Команды из Сан-Себастьяна и Бильбао встретятся друг с другом на четвёртый день после их битвы в севильском финале Кубка короля. Футболисты «Реала Сосьедад» не могли отказать себе в удовольствии отпраздновать выигрыш первого трофея «Ла Реала» за более чем тридцать лет. При этом в чемпионате большой мотивации у хозяев уже нет. Они достаточно уверенно идут в зоне попадания в Лигу Европы и едва ли могут побороться за зону Лиги чемпионов. Будь на трибунах зрители, «Реал Сосьедад» мог бы получить вдохновение, но в нынешней ситуации игра становится для хозяев поля, по сути, тренировочной.
«Атлетик» же зол из-за проигрыша Кубка и постарается взять какой-никакой, но всё-таки реванш. Поэтому мне кажется, что «Атлетик» в Сан-Себастьяне не проиграет. Поставлю на то, что в матче будет или ничья, или победа «Атлетика» с разницей в один мяч», — сказал Вишневский.
- 7 апреля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:00
-
07:57
-
07:27
- 6 апреля 2021
-
21:56