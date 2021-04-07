«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Атлетик».



Ставка: победа «Атлетика» в один мяч или ничья за 1.98.



«Команды из Сан-Себастьяна и Бильбао встретятся друг с другом на четвёртый день после их битвы в севильском финале Кубка короля. Футболисты «Реала Сосьедад» не могли отказать себе в удовольствии отпраздновать выигрыш первого трофея «Ла Реала» за более чем тридцать лет. При этом в чемпионате большой мотивации у хозяев уже нет. Они достаточно уверенно идут в зоне попадания в Лигу Европы и едва ли могут побороться за зону Лиги чемпионов. Будь на трибунах зрители, «Реал Сосьедад» мог бы получить вдохновение, но в нынешней ситуации игра становится для хозяев поля, по сути, тренировочной.



«Атлетик» же зол из-за проигрыша Кубка и постарается взять какой-никакой, но всё-таки реванш. Поэтому мне кажется, что «Атлетик» в Сан-Себастьяне не проиграет. Поставлю на то, что в матче будет или ничья, или победа «Атлетика» с разницей в один мяч», — сказал Вишневский.