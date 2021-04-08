«Бавария» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто победил

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Результативную передачу отдал форвард парижан Неймар. На 28-й минуте Маркиньос упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи Неймара. На 37-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг сократил отставание мюнхенской команды. Во втором тайме, на 60-й минуте, форвард мюнхенцев Томас Мюллер сравнял счёт, забив головой после подачи полузащитника Йозуа Киммиха со штрафного. Через восемь минут Мбаппе оформил дубль

Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.94. Успех французского клуба оценивался в 3.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3800 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.90.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.56, «обе забьют» — за 1.53. На гол Килиана Мбаппе давали 2.50, на гол Томаса Мюллера — 3.20. Точный счёт 3:2 в пользу парижан оценивался в 27.0.