«Динамо» З — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Лиги Европы 8 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Вильярреал» в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.22.



«Противостояние, на которое, думаю, немногие обращают внимание. И зря. Может получиться всё очень увлекательно. У «Вильярреала» с Эмери большие амбиции, есть состав, который позволяет играть на два фронта. Но «Динамо» заставило себя уважать. Прошли «Краснодар» — это ладно. Мы видим этой весной, что «Краснодар» в кризисе. А вот выбить из розыгрыша «Тоттенхэм» Моуринью со всеми его звёздами — это дорогого стоит. И это ещё после гостевого поражения — 0:2. Невероятная сенсация.



Интересно, конечно, что такие чудеса происходят с Загребом, когда его руководство и главный тренер оказались за решёткой. Честно говоря, не слежу, выпустили их или нет, но ситуация удивительная.



Загреб знает себе цену. Очень ярко выглядят некоторые футболисты, Оршич например. Но при этом и силу «Вильярреала» хорваты должны понимать. Они видели, как испанцы разобрались с киевским «Динамо». Так что лететь на «Вильярреал» точно не стоит. Нужно сыграть аккуратно сзади, а там и шанс может представиться.



Предполагаю, что первая игра станет своеобразной разведкой. Команды больше будут присматриваться друг к другу, а риск оставят для ответной встречи. Выберу ставку «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.