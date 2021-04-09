«Актобе» — «Ордабасы»: прогноз Маркоса Пиззелли на матч чемпионата Казахстана

Бывший игрок национальной сборной Армении, «Кубани», «Краснодара», «Актобе», лучший футболист и бомбардир чемпионата Казахстана 2018 года Маркос Пиззелли сделал прогноз на матч «Актобе» — «Ордабасы».



Ставка: победа «Актобе» за 3.10.



«Конечно, я всё ещё слежу за «Актобе», так что в моём лице этот клуб имеет ещё одного фаната. Пока нравится игра команды, в которой объединились молодые местные ребята с некоторыми иностранцами, плюс футболисты «Актобе» уже имеют определённый опыт выступлений в Премьер-лиге чемпионата Казахстана.



Несомненно, «Ордабасы» силён, как показывают его игра и результаты. Но это только начало сезона, каждый коллектив находится в процессе поиска своих лучших качеств.



Соперники встречаются в Алматы. Когда играешь при пустых трибунах, скучаешь по поддержке болельщиков, а в Актобе фанаты как будто играют вместе с командой и очень сильно ей помогают. Конечно, «Ордабасы» — фаворит, но футбол — это продвижение от матча к матчу, всё возможно, потому что «Актобе» тоже показывает хорошую игру в этом сезоне.



Я знаком с лидером «Ордабасы» Жоао Пауло не очень хорошо, но в 2018-м мы встречались. Жоао отлично адаптировался в КПЛ и стал очень опасным для соперников его команды футболистом.



Футбол — это всегда игра, в которой нужно ждать сюрпризов, и, конечно, я хочу увидеть «Актобе», который удивит «Ордабасы». Каким исходом завершится этот матч? Допустим, 1:0 в пользу актюбинцев. Будет очень тяжёлая встреча, но как болельщик и бывший игрок «Актобе» всегда жду от этой команды позитива и хочу, чтобы она выиграла», — сказал Пиззелли.