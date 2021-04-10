ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на пятый матч полуфинала Кубка Гагарина — 2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч финала Западной конференции КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.

Ставка: итоговая победа СКА за 2.47.

«Давайте посмотрим, за счёт чего всё-таки СКА победил в четвёртом матче серии на своей площадке. Ну, во-первых, ЦСКА сыграл на редкость пассивно и вяло, будто из команды выпустили воздух. Только 18 бросков в створ ворот питерцев, когда те бросили 26 раз.



Но это ладно, всё-таки играли в гостях. Но лишь четыре блока у ЦСКА против 16 у СКА – это вы серьёзно, москвичи? Не блокируя броски, нельзя ничего выиграть в плей-офф.



К тому же СКА задавил ЦСКА по силовым приёмам (22-7), выиграл больше вбрасываний (31-26), забил быстрый гол уже на шестой минуте, когда отличился Линден Вей. А в начале второго периода, на 23-й минуте, забросили и вторую шайбу.



При этом ЦСКА даже внёс интригу, когда отличился Максим Шалунов, и счет на 44-й минуте стал 2:1 в пользу СКА. Но большего питерцы позволить москвичам не дали.



Весь вопрос, будет ли ЦСКА таким же апатичным и в пятом матче, который пройдёт на их площадке? Я думаю, главный тренер армейцев Игорь Никитин сделает всё, чтобы этого не произошло.



Я бы в этом матче взял кэф 2.47 на то, что СКА одержит итоговую победу в гостях, пусть даже и в дополнительное время. Питерцы прижаты к стенке, проигрывать не имеют права. А домашняя победа даст им правильное чувство, как акулам, которые почувствовали запах крови».