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«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.

«В игре с «Порту» «Челси» показал свой класс. Не будучи лучше соперника, лондонцы попытались сыграть максимально надёжно сзади, а впереди выжали максимум из минимума. Вряд ли португальцы заслуживали проигрыша в два мяча, но, похоже, Тухель умеет в нужный момент добиваться от своих подопечных того, чего он хочет.

«Пэлас» же вряд ли заслуживал ничьей в гостях у «Эвертона», но добился её благодаря упорству и Миши Батшуайи, который принадлежит «Челси» и против него не сыграет.

Есть у Ходжсона и другие потери, хотя и без них в столичном дерби он вряд ли на что-то мог бы рассчитывать. «Челси», скорее всего, не будет здесь рвать и метать, но нужного результата добьётся».

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