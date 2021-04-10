«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.

«В игре с «Порту» «Челси» показал свой класс. Не будучи лучше соперника, лондонцы попытались сыграть максимально надёжно сзади, а впереди выжали максимум из минимума. Вряд ли португальцы заслуживали проигрыша в два мяча, но, похоже, Тухель умеет в нужный момент добиваться от своих подопечных того, чего он хочет.



«Пэлас» же вряд ли заслуживал ничьей в гостях у «Эвертона», но добился её благодаря упорству и Миши Батшуайи, который принадлежит «Челси» и против него не сыграет.



Есть у Ходжсона и другие потери, хотя и без них в столичном дерби он вряд ли на что-то мог бы рассчитывать. «Челси», скорее всего, не будет здесь рвать и метать, но нужного результата добьётся».