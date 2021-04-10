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Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России: результаты, даты проведения матчей, все пары

Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России: результаты, даты проведения матчей, все пары
Ставки / Прогнозы 0

9 апреля состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021. По итогам жеребьёвки определены две пары полуфиналистов турнира.

Результаты жеребьёвки:

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара).

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва).

Матчи 1/2 финала Кубка России состоятся 21 апреля 2021 года. Хозяевами станут те команды, которые указаны в парах первыми.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Всего у «Зенита» четыре трофея. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев. На счету ЦСКА семь побед в турнире.

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