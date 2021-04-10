ЦСКА — СКА, 5-й матч: где будет трансляция, когда начало, по какому телеканалу покажут

10 апреля состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск.
Счёт в серии 3-1 в пользу москвичей. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех петербуржцев оценён в 3.74.
Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 10 апреля 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.94. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.
На итоговую победу ЦСКА дают 1.55, успех СКА с учётом овертайма доступен за 2.50.
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