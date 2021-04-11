«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 30-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Дженоа».
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.34, гол Роналду за 1.50.
«Если «Ювентус» в этом сезоне не попадет в зону Лиги чемпионов, то это будет самая настоящая трагедия.
Я думаю, что благодаря этому фактору мы можем оценить нынешний уровень мотивации подопечных Андреа Пирло, хотя периодически это не работает. Например, возьмём недавнее туринское дерби, которое закончилось вничью со счётом 2:2. После этого «Юве» достаточно легко справился с «Наполи». Как всегда, Криштиану Роналду был самым заметным игроком.
«Дженоа» борется за выживание, поэтому с желанием и мотивацией здесь всё в полном порядке. После прихода в команду Баллардини она собралась, характерно себя проявляет. Есть результаты в матчах с хорошими командами, с середняками и конкурентами – в этом календарном году «Дженоа» смотрится неплохо.
Чья мотивация серьёзнее? Соперники наступают на пятки и одной, и другой команде, но «Ювентус» по составу превосходит «Дженоа». Роналду в отличной форме, он уже забил 25 голов, поэтому попробую сделать достаточно рискованную ставку. «Юве» играет дома, победа должна быть достаточно существенной – «Юве» должен выигрывать с запасом, так что поставлю на победу «Ювентуса» с форой (-2). Также поставлю на то, что Роналду забьет свой очередной гол».
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