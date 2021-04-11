«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Классный должен получиться матч. И не только потому что встречаются третье с четвертым местом. Эти две команды настолько разные, насколько можно представить. Физически мощная, большая, неуступчивая против лёгкой, быстрой и не самой габаритной.



В первом круге «молотобойцы» катком прошлись по «лисам», разгромив их в гостях 3:0 и не позволив нанести ни одного удара в створ своих ворот. Наверняка, команда Мойеса постарается и на этот раз сыграть примерно в тот же футбол – прессинг, жесткость плюс быстрые контрвыпады.



В то же время лондонцы пропустили в последних двух играх пять мячей, и отсутствие такого игрока как Деклан Райс в центре поля явно не пойдёт на решение проблемы. У «Лестера» же вернулись Маддисон и Перейра, что, конечно, добавляет атакующего потенциала команде. А вот отсутствие Союнджу убавляет оборонительный.



Так что думаю, что хозяева как минимум раз отличатся, даже без Антонио, ну и гости на этот раз будут более удачливыми в своих попытках проходить за счёт быстрых перемещений и быстрого паса центр поля».