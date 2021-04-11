«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Лестер».
Ставка: обе забьют за 1.76.
«Классный должен получиться матч. И не только потому что встречаются третье с четвертым местом. Эти две команды настолько разные, насколько можно представить. Физически мощная, большая, неуступчивая против лёгкой, быстрой и не самой габаритной.
В первом круге «молотобойцы» катком прошлись по «лисам», разгромив их в гостях 3:0 и не позволив нанести ни одного удара в створ своих ворот. Наверняка, команда Мойеса постарается и на этот раз сыграть примерно в тот же футбол – прессинг, жесткость плюс быстрые контрвыпады.
В то же время лондонцы пропустили в последних двух играх пять мячей, и отсутствие такого игрока как Деклан Райс в центре поля явно не пойдёт на решение проблемы. У «Лестера» же вернулись Маддисон и Перейра, что, конечно, добавляет атакующего потенциала команде. А вот отсутствие Союнджу убавляет оборонительный.
Так что думаю, что хозяева как минимум раз отличатся, даже без Антонио, ну и гости на этот раз будут более удачливыми в своих попытках проходить за счёт быстрых перемещений и быстрого паса центр поля».
- 11 апреля 2021
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:56
- 10 апреля 2021
-
21:50
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45