«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на 5-й матч серии Кубка Гагарина — 2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.98.

«Барсы» и «Ястребы», как истинные почитатели Леопольда Захер-Мазоха, именем которого была названа известная девиация в половом поведении, славно поиздевались над своими болельщиками. Причём по два раза каждый. Означает ли это, что в пятом матче, который пройдет в Казани, победит, укрепив тенденцию, «Авангард»? На мой взгляд, вряд ли.



«Ястребам» надо было костьми ложиться в третьем матче. Но они дали слабину, и в итоге упустили контроль не только в отдельно взятом матче, но и во всей серии. В свою очередь «Ак Барс», слегка заснувший после полуфинала конференции, который он взял за четыре игры, теперь проснулся, полностью пришел в себя, после чего перехватил бразды правления в этой серии. И, сдаётся мне, эти самые бразды уже не упустит. Психологическое преимущество теперь полностью на стороне «больших татар», игровой тонус восстановлен полностью, Билялов в «калитке» просто монстр, то есть, никаких предпосылок к тому, что «Авангард», и без того играющий на пределе сил и надрывающийся в каждом матче, сможет где-то и в чем-то прибавить. А без прибавки, причем достаточно солидной и, пожалуй, даже не в одном компоненте, а сразу в нескольких, текущий «Ак Барс» ему не взять.



Поэтому мой прогноз будет коротким, как автоматная очередь в упор: третья подряд победа «Ак Барса» в этой серии и первая домашняя. Опять в низовом матче, опять с минимальным преимуществом, опять отбиваясь в конце как только можно. Зато – в основное время".