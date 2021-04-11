«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на 5-й матч серии Кубка Гагарина — 2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.98.
«Барсы» и «Ястребы», как истинные почитатели Леопольда Захер-Мазоха, именем которого была названа известная девиация в половом поведении, славно поиздевались над своими болельщиками. Причём по два раза каждый. Означает ли это, что в пятом матче, который пройдет в Казани, победит, укрепив тенденцию, «Авангард»? На мой взгляд, вряд ли.
«Ястребам» надо было костьми ложиться в третьем матче. Но они дали слабину, и в итоге упустили контроль не только в отдельно взятом матче, но и во всей серии. В свою очередь «Ак Барс», слегка заснувший после полуфинала конференции, который он взял за четыре игры, теперь проснулся, полностью пришел в себя, после чего перехватил бразды правления в этой серии. И, сдаётся мне, эти самые бразды уже не упустит. Психологическое преимущество теперь полностью на стороне «больших татар», игровой тонус восстановлен полностью, Билялов в «калитке» просто монстр, то есть, никаких предпосылок к тому, что «Авангард», и без того играющий на пределе сил и надрывающийся в каждом матче, сможет где-то и в чем-то прибавить. А без прибавки, причем достаточно солидной и, пожалуй, даже не в одном компоненте, а сразу в нескольких, текущий «Ак Барс» ему не взять.
Поэтому мой прогноз будет коротким, как автоматная очередь в упор: третья подряд победа «Ак Барса» в этой серии и первая домашняя. Опять в низовом матче, опять с минимальным преимуществом, опять отбиваясь в конце как только можно. Зато – в основное время".
- 11 апреля 2021
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:56
- 10 апреля 2021
-
21:50
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30