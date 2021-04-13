ЦСКА — «Ротор»: результат матча 12 апреля, кто выиграл, авторы голов

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московской ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
К компенсированное к первому тайму время Сигурдссон от левого угла штрафной площади сместился ближе к центру и сделал передачу на Эджуке, который обработал мяч и пробил низом в левый угол ворот. Второй гол армейцы забили на 70-й минуте, скоростную комбинацию партнёров результативным ударом завершил нападающий Хосе Саломон Рондон.
Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.31: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1310 рублей. Успех волгоградцев оценивался в 11.25. Ставки на ничью принимались за 5.80.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.26, «обе забьют — нет» — за 1.75. На победу ЦСКА всухую давали 2.50, на точный счёт 2:0 — 6.50.
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