«ПСЖ» — «Бавария»: результат матча ЛЧ, какой счёт, как сыграли, кто прошёл дальше

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» проиграл «Баварии». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 40-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижской команды со счётом 3:2. Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире.

Поставить на победу немецкой команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.28: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2280 рублей. Успех парижан оценивался в 3.00. Ставки на ничью принимались за 4.00.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.88, «обе забьют — нет» — за 2.70, а проход «ПСЖ» — за 1.40. На победу мюнхенцев всухую давали 9.00.