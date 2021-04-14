«ПСЖ» — «Бавария»: результат матча ЛЧ, какой счёт, как сыграли, кто прошёл дальше

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» проиграл «Баварии». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 40-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижской команды со счётом 3:2. Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире.
Поставить на победу немецкой команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.28: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2280 рублей. Успех парижан оценивался в 3.00. Ставки на ничью принимались за 4.00.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.88, «обе забьют — нет» — за 2.70, а проход «ПСЖ» — за 1.40. На победу мюнхенцев всухую давали 9.00.
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