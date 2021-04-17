«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на финал Кубка Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Кубка Испании сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.89, тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.57.

«Это второй финал Кубка Испании за две недели, между прочим. «Атлетик», который две недели назад на том же стадионе в Севилье проиграл финал прошлого года «Реалу Сосьедаду», теперь поборется за трофей уже этого года. «Реал Сосьедад» всего лишь 14 дней владел трофеем – уникальная ситуация. «Атлетик» снова попробует выиграть трофей, но теперь соперник у него более маститый, более сильный. Конечно же, баскам придётся тяжело.



На что тут стоит обратить внимание. В первую очередь на низкую результативность последних матчей «Атлетика» — в пяти последних играх этой команды было забито всего лишь пять голов. Я думаю, что игра будет малорезультативной. Думаю, что «Барселона» победит, но резонно тут поставить, что она не проиграет при тотале меньше 3.5. Если мы посмотрим историю личных встреч, то в семи из 11 последних матчей между «Барселоной» и «Атлетиком» эта ставка играла. Баски умеют вгрызаться, умеют не давать играть, поэтому вряд ли здесь «Барселона» разгуляется и забьёт много голов.



Особенно логично ожидать, что голов будет мало в первом тайме, пока команды будут осваиваться, пока никому не нужно будет идти ва-банк. Вторая ставка, которую я порекомендую, — тотал первого тайма меньше 1.5».