«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Кубка Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.84.

«У лондонцев было на один день отдыха больше. Кроме того, в матче против «Порту» команда Тухеля была явным фаворитом, и даже поражение 0:1 не расстроило её. Но в чемпионской гонке в АПЛ лондонцы не участвуют, хотя сохранить место в топ-4 будет посложнее, чем устоять в лидерах чемпионата. Там «Ман Сити» продолжает сохранять огромный отрыв от преследователей из «Юнайтед».



И именно на внутреннем фронте, в игре против «Лидса», Гвардиола потерпел первое за более чем 20 игр поражение. «Челси» же при Тухеле всего два раза проиграл. Кроме «Порту», болезненный укол нанёс «Вест Бромвич». Даже пять уколов. Так что наказывать «Челси» за промахи в обороне можно, чем «Ман Сити» и воспользуется».