«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«С одной стороны, это матч команд, которые решают свои задачи (выживание в АПЛ для хозяев и зона ЛЧ для гостей), что теоретически должно означать осторожный подход к игре, но с другой — игра без мяча и у тех, и у других в последнее время была настолько посредственной, что сложно представить здесь малорезультативный матч. Даже «Вест Хэм», который большую часть сезона выглядел достаточно дисциплинированно, в последних трёх играх меньше двух мячей не пропускает.



«Ньюкасл» постепенно наладил игру впереди (Сент-Максимен в последнее время выглядит особенно здорово), но в центре поля Шелви и Лонгстафф (если он снова сыграет) наверняка будут испытывать трудности при противодействии Соучеку и Лингарду».