Дженсон Бруксби — Мартин Дамм: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Таллахасси

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Таллахасси Дженсон Бруксби — Мартин Дамм.



Ставка: Дамм возьмет как минимум 1 сет за 1.70.



«На челленджере в Таллахасси уже с первого круга можно отметить несколько интересных матчей. В одном из них сойдутся местные таланты Дженсон Бруксби и Мартин Дамм.



Дженсон громко заявил о себе на US Open еще в 2019 году, когда обыграл на старте домашнего мэйджора легендарного чеха Томаша Бердыха. Затем американец исчез на некоторое время с радаров теннисных фанатов, играя в основном студенческие турниры. Но в этом сезоне по-настоящему вернулся в тур и сделал это триумфально. Два титула и финал на челленджерах говорят сами за себя.



Применительно к анализируемому матчу смущает в отношении Бруксби разве что отсутствие практики на грунте в этом сезоне и в целом по карьере не так много матчей набралось — наблюдается ощутимый перевес в сторону харда. А вот Мартин Дамм-младший, напротив, больше играет как раз на грунте, да и в целом парень толковый. Полагаем, по силам ему будет сет у соотечественника взять», — сказал Фомин.