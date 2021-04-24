Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» — «Ротор»: смотреть онлайн 24.04.2021, прямой эфир матча, какой телеканал покажет

«Зенит» — «Ротор»: смотреть онлайн 24.04.2021, прямой эфир матча, какой телеканал покажет
Ставки / Прогнозы 0

24 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех волгоградцев оценён экспертами в 28.00. А ставки на ничью принимаются за 10.50.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.70, на пенальти — за 2.40.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021