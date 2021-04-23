Вероника Кудерметова — Ана Богдан: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Стамбуле

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Стамбуле между Вероникой Кудерметовой и Аной Богдан.
Ставка: победа Богдан за 3.20.
«На мой взгляд, одна из красивейших теннисисток тура WTA Ана Богдан из Румынии сыграет с не менее красивой Вероникой Кудерметовой! Красота, так сказать, спасет мир!
Помимо красивой обёртки, предлагаю обратить внимание на не менее красивые статистические цифры в этом матче. Так, по моим сравнениям, румынка Богдан идет фаворитом(!). Ага, победы над японкой Хибино и особенно чешкой Крейчиковой в совокупности выдают лучшие показатели, чем кудерметовские победы над Канепи и Перой. Хотя есть одно но — соперницы у Вероники были сложнее. С другой стороны, победа над Крейчиковой, да ещё и на грунте, дорогого стоит!
В общем, считаю коэффициент на Богдан, учитывая все статистические расклады до матча, завышенным, чем и предлагаю воспользоваться», — сказал Родин.
- 23 апреля 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:16
-
07:15
- 22 апреля 2021
-
22:04
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:47
-
07:40
- 21 апреля 2021
-
21:07
-
19:00