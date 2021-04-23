Вероника Кудерметова — Ана Богдан: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Стамбуле

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Стамбуле между Вероникой Кудерметовой и Аной Богдан.



Ставка: победа Богдан за 3.20.



«На мой взгляд, одна из красивейших теннисисток тура WTA Ана Богдан из Румынии сыграет с не менее красивой Вероникой Кудерметовой! Красота, так сказать, спасет мир!



Помимо красивой обёртки, предлагаю обратить внимание на не менее красивые статистические цифры в этом матче. Так, по моим сравнениям, румынка Богдан идет фаворитом(!). Ага, победы над японкой Хибино и особенно чешкой Крейчиковой в совокупности выдают лучшие показатели, чем кудерметовские победы над Канепи и Перой. Хотя есть одно но — соперницы у Вероники были сложнее. С другой стороны, победа над Крейчиковой, да ещё и на грунте, дорогого стоит!



В общем, считаю коэффициент на Богдан, учитывая все статистические расклады до матча, завышенным, чем и предлагаю воспользоваться», — сказал Родин.