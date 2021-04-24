«Тамбов» — «Локомотив»: смотреть онлайн 24.04.2021, прямой эфир, какой телеканал покажет
24 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех тамбовчан оценён экспертами в 25.00. А ставки на ничью принимаются за 10.00.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.60.
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