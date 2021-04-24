«Урал» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ 24.04.2021
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ахмат». Встреча состоится 24 апреля в Екатеринбурге.
Ставка: победа «Урала» за 3.00, «Ахмат» не забьёт за 3.10.
«Урал» обычно неплохо действует дома, а «Ахмат» сыграл на неделе дополнительный кубковый матч, в котором уступил «Крыльям Советов». Потому не факт, что грозненцы успеют восстановиться и в функциональном, и в психологическом плане. Да, там не было дополнительного времени, но сил и эмоций было потрачено предостаточно. Потому тут я отдаю предпочтение екатеринбуржцам. Реальной мотивации обе команды не имеют, но поддержка болельщиков должна помочь хозяевам».
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