«Динамо» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 24 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Химки» в 27-м туре РПЛ.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.00.

«Химки» в последних матчах выглядят не очень убедительно. С «Тамбовом» было тяжело, проиграли в Грозном. Думаю, большой удар — травма Глушакова. Он выбыл до конца сезона, а ему нет адекватной замены, особенно в эмоциональном плане. Он настраивал партнеров, заряжал их энергией. Без него сложнее. Плюс, как мне кажется, много сил химчане потратили на длинную серию без поражений. Черевченко всё выжимал из команды, она играла даже выше своих возможностей. И сейчас «Химки» спокойно чувствуют себя в середине таблицы, могут спокойно заканчивать чемпионат.



У «Динамо» же есть шанс взять медали. Для этого просто необходимо выигрывать в предстоящем матче. Дальше начнётся очень сложный календарь — игры с «Рубином», «Локомотивом» и ЦСКА. Эти три очка надо брать в обязательном порядке. Возвращается в состав Шиманьски после дисквалификации — это игрок стартового состава. И сейчас достаточно серьёзная конкуренция за место в основе «Динамо». Все хотят там оказаться. Молодые ребята очень сильно прибавили и усилили не только конкуренцию, но и игру.



Думаю, в этой встрече нужно ставить на победу «Динамо» с форой (-1). Нельзя повторить ошибки, которые были допущены в игре с «Уралом». А по составу и мотивации динамовцы выглядят предпочтительнее. Уверен в ставке на 7 из 10».