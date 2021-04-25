Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик».

Ставка: ничья за 3.45.

«За последний месяц подопечные Диего Симеоне сдали позиции и позволили землякам из «Реала» и «Барселоне» приблизиться вплотную. Впрочем, интрига перед заключительными турами станет более привлекательной и острой.

«Атлетик» уже выиграл в этом сезоне Суперкубок, чем остался очень доволен, при этом проиграл два финала Кубка Испании подряд – сначала «Реалу Сосьедад», затем «Барсе». В пяти последних дуэлях Ла Лиги «львы» сыграли вничью, что в общем принесло 38 очков и 10-е место в таблице.

«Атлетико» в последних матчах прорвало, в отличие от басков, которые потерпели неприятное поражение от «Барселоны». Я считаю, что Бильбао бросит все свои моральные и физические ресурсы на этот матч, чтобы как-то компенсировать последние неудачи, и сможет отобрать очки у лидера, что дополнительно закрутит интригу в Примере. Моя ставка – ничья».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021