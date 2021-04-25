«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик».



Ставка: ничья за 3.45.



«За последний месяц подопечные Диего Симеоне сдали позиции и позволили землякам из «Реала» и «Барселоне» приблизиться вплотную. Впрочем, интрига перед заключительными турами станет более привлекательной и острой.



«Атлетик» уже выиграл в этом сезоне Суперкубок, чем остался очень доволен, при этом проиграл два финала Кубка Испании подряд – сначала «Реалу Сосьедад», затем «Барсе». В пяти последних дуэлях Ла Лиги «львы» сыграли вничью, что в общем принесло 38 очков и 10-е место в таблице.



«Атлетико» в последних матчах прорвало, в отличие от басков, которые потерпели неприятное поражение от «Барселоны». Я считаю, что Бильбао бросит все свои моральные и физические ресурсы на этот матч, чтобы как-то компенсировать последние неудачи, и сможет отобрать очки у лидера, что дополнительно закрутит интригу в Примере. Моя ставка – ничья».