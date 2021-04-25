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«Севилья» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Севилья» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Гранада» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Севильи» всухую за 2.28.

«В андалусийском дерби «Севилья» будет принимать «Гранаду». Для «Гранады» матч вообще по большому счету ничего не значит. «Гранада» находится на восьмом месте в турнирной таблице. За еврокубки она не борется. У неё была приоритетная цель — Лига Европы, но оттуда вылетела, уступив «МЮ».

«Севилье» нужнее. Все говорили о противостоянии «Атлетико», «Реала» и «Барселоны». Но никто не замечал «Севилью», которая подкралась. В прошлом туре на какое-то время «Севилья» даже обошла «Барселону».

«Севилья» играет дома. Если посмотреть матчи команд, то друг другу они не любят забивать. В матче первого круга «Гранада» оказалась сильнее и выиграла 1:0. До этого у себя на «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» дважды подряд побеждала 2:0. Думаю, и сейчас, несмотря на очень неплохую группу атаки «Гранады», история может повториться. «Севилье» просто надо сыграть правильно и аккуратно, как это было с «Леванте». Правда, есть мышечные проблемы у Кунде, он может не сыграть. Но я верю, что Лопетеги правильно настроит команду, и «Севилья» с тем же счётом обыграет «Гранаду», как в прошлые разы.

Мой вариант — «победа «Севильи» всухую» за 2.28».

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