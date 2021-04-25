«Спартак» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 700 рублей к дерби РПЛ

25 апреля в матче 27-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и ЦСКА. Дерби — важнейший матч для команд, победа в нём может открыть путь к медалям чемпионата.



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