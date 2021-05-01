«Краснодар» — «Сочи»: смотреть онлайн, прямой эфир матча РПЛ, какой телеканал покажет

1 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.55.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.65, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.05.