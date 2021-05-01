«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ в Ливерпуле

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» — «Астон Вилла» в рамках 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Эвертона» за 2.00.

«В матче «Эвертона» и «Астон Виллы» больше мотивации у хозяев. Команда Карло Анчелотти продолжает бороться за еврокубки. Если в Лигу чемпионов попасть будет довольно сложно, то попытаться занять хотя бы пятое место шансы ещё есть.



«Эвертон» в последних встречах играет смешанно, то есть хорошие результаты чередуются плохими. Да и по игре явного какого-то впечатления не оставляет. По большому счёту сезон для «Астон Виллы» уже закончен. Не думаю, что у команды есть какая-то турнирная мотивация. В общем, главная задача — удержать своего лидера Джека Грилиша. В этих условиях, считаю, стоит поставить на победу «Эвертона». Коэффициент на этот исход 2.00».