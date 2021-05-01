«Эльче» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эльче» — «Атлетико» Мадрид в 34-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Атлетико» + тотал меньше 3.5 гола за 1.81.
«В чемпионате Испании всё так закрутилось, завертелось, что ничего не понятно. С другой стороны, всё предельно ясно и понятно. «Барселона» сделала отличный подарок мадридскому «Атлетико», чтобы команда Симеоне продолжала лидировать.
«Атлетико» отправляется на выезд в Эльче. Это один из аутсайдеров чемпионата. «Атлетико» же после поражения в Бильбао и неудачи «Барсы» в матче с «Гранадой» обязан обыгрывать «Эльче», у которого одна задача — спастись. Но у мадридцев вернулись Суарес и Фелиш. Думаю, что Симеоне прекрасно понимает — во главу угла нужно ставить результат. Вряд ли игра получится яркой. «Атлетико» должен надёжно действовать в обороне. Надо закрыть все ходы и выходы к воротам Облака. А впереди есть кому реализовать.
Мой прогноз — «победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.81. Будет глупо бороться за чемпионство и терять очки в матче с «Эльче».
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