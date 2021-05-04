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Элизе Мертенс – Симона Халеп: прогноз Владимира Чаплыгина на игру в Мадриде

Элизе Мертенс – Симона Халеп: прогноз Владимира Чаплыгина на игру в Мадриде
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Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин даеё прогноз на матч третьего круга женского турнира в Мадриде Элизе МертенсСимона Халеп.

Ставка: ТБ 17 брейк-пойнтов за 1.90.

«Если взять грунтовые поединки теннисисток за всю их профессиональную карьеру, то мы получим следующие цифры: Элизе Мертенс добирается до брейк-пойнта с частотой 0,99 раза за гейм, а Симона Халеп – 0,94. То есть средний показатель составляет 0,965. Умножаем его на ожидаемое букмекерами количество геймов, то есть на 20,5. Получаем 19,78 потенциальных брейк-пойнтов. Даже если считать по самой низкой планке (20,5 умножаем на 0,94), то выходит 19,27. Это явно больше, чем предлагаемый букмекерами тотал брейк-пойнтов в 17 пунктов.

Теперь сократим выборку до последних полутора лет. На грунтовом покрытии у Мертенс шансы на брейк-пойнты возникают с частотой 0,88 раза за гейм, а у Халеп — 1,08. Умножаем среднее значение 0,98 на 20,5 и получаем 20,09 потенциальных брейк-пойнтов. Даже если взять самую низкую планку в 0,88 и умножить на 20,5, то мы все равно имеем на выходе 18,04, что на один пункт выше предлагаемого тотала», — сказал Чаплыгин.

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