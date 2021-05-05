Каспер Рууд — Есихито Нисиока: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Мадриде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Мадриде Каспер Рууд — Есихито Нисиока.



Ставка: ТМ 22 за 1.64.



«Уже далековато занесло Нисиоку здесь, в Мадриде, с его не самой лучшей игрой на грунте — но не обошлось без везения. Во-первых, в основную сетку японец прошел как лаки-лузер, уступив при этом в финале квалификации средненькому Хирону. Ну а в первом круге основной сетки Есихито ждал подарок в виде разобранного серба Крайиновича.



Каспер Рууд существенно лучше Нисиоки играет на грунте и довольно ровно выступает по сезону в целом. Норвежец отлично чувствует корт, прекрасно двигается и подает. В первом круге разгромил Оже-Альясима, не давая канадцу нащупать свою игру и постоянно навязывая собственное игровое преимущество.



Совсем непонятно, за счет чего Нишиока сможет навязать борьбу Рууду, прямо сейчас это игроки с разных полюсов и категорий. Логично будет заиграть «меньше» по одному из предложенных конторами тоталов», — сказал Фомин.